Столтенберг закликав Грузію прискорити підготовку до членства в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Грузію використовувати всі можливості для зближення з Альянсом і прискорити свою підготовку до членства.

Про це він повідомив під час зустрічі з прем’єром Грузії Гіоргі Гахарією у Брюсселі.

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За його словами, Грузія – один з найважливіших партнерів НАТО, який сприяє спільній безпеці Альянсу, зокрема завдяки участі у навчальній місії Північноатлантичному альянсу в Афганістані.

– Ми всі пишаємося тим, що робимо разом, і ви можете пишатися своїм внеском у нашу загальну безпеку та внеском у наші місії та операції, – наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО нагадав, що на початку 2020 року було досягнуто домовленості про більше зміцнення партнерства НАТО-Грузія.

– Я закликаю вас продовжувати повною мірою використовувати всі можливості для зближення з НАТО. І готуватися до членства. Ми розраховуємо на те, що Грузія забезпечить проведення виборів наступного місяця відповідно до найвищих міжнародних стандартів. Це важливо і для Грузії, і для НАТО, – сказав Столтенберг.

До цього часу Генсек НАТО не висловлював подібної думки щодо вступу Грузії до Північноатлантичного альянсу.

Військові навчання НАТО і України

В Україні пройшли стратегічні командно-штабні навчання Об’єднані зусилля-2020 спільно з військовими НАТО.

Були залучені 12 тис. бійців, 700 одиниць військової техніки, 7 тис. резервістів. Полем бою стали не лише суша, але й повітря та вода. Літаки С-130 перелетіли через усю Європу і висадили над Україною кількома хвилями 450 британських десантників.