Уряд Чехії може запровадити надзвичайний стан на території країни. Таку пропозицію винесе на його розгляд міністр охорони здоров’я Роман Примула.

Це питання мають розглянути в середу, 30 вересня. Якщо уряд ухвалить відповідне рішення, його ще має затвердити парламент Чехії.

Серед обмежень, які пропонує Примула, – не більше 10-20 людей на зібраннях, перехід шкіл на дистанційне навчання.

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Коронавірус у Чехії

Перший випадок Covid-19 в Чехії зафіксували 1 березня. З початку пандемії інфікувалися 64 597 людей.

Тоді Чеська Республіка була однією з перших європейських країн, яка закрила свої кордони, зробивши це 12 березня.

Нині сусіди оголосили Чехію регіоном ризику.