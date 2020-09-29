PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Чехії можуть оголосити надзвичайний стан через Covid-19

Уряд Чехії може запровадити надзвичайний стан на території країни. Таку пропозицію винесе на його розгляд міністр охорони здоров’я Роман Примула.

Це питання мають розглянути в середу, 30 вересня. Якщо уряд ухвалить відповідне рішення, його ще має затвердити парламент Чехії.

Серед обмежень, які пропонує Примула, – не більше 10-20 людей на зібраннях, перехід шкіл на дистанційне навчання.

Читайте515-метровий стіл та тисячі людей: у Празі влаштували прощальну вечірку коронавірусу

Коронавірус у Чехії

Перший випадок Covid-19 в Чехії зафіксували 1 березня. З початку пандемії інфікувалися 64 597 людей.

Тоді Чеська Республіка була однією з перших європейських країн, яка закрила свої кордони, зробивши це 12 березня.

Нині сусіди оголосили Чехію регіоном ризику.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка