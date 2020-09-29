У Франції заборонили відкриття дельфінаріїв та розведення норок

У Франції поступово заборонятимуть тримання диких тварин у цирках, розведення дельфінів і касаток у неволі та вирощення норок задля хутра.

Відтепер у країні заборонено відкривати нові дельфінарії, розглядається ідея транспортувати усіх дельфінів звідти у спеціальний притулок. Уряд готує програму підтримки циркам і дельфінаріям, яка передбачає фінансову допомогу.

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Про це повідомила Барбара Помпілі – міністр охорони навколишнього природного середовища.

– Закінчилася ера милування дикими тваринами, коли вони у неволі. Наше ставлення до тварин змінилося, – підкреслила вона.

Французькі благодійні організації позитивно реагують на зміни та називають таке рішення історичною перемогою.

В Австралії 380 чорних дельфінів загинули на березі

На берегах Тасманії у Австралії виявили 500 чорних дельфінів. Через мілину 380 з них загинуло, близько 50 рятувальникам вдалося повернути на глибину.

Влада країни пояснює таку подію сильними припливами.

Джерело: France 24