Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
У Гродно затримали студентів Гродненського державного університету імені Я. Купали, які збиралися співати пісні.
На акцію вийшли семеро людей, однак вона не відбулася, оскільки двох учасників затримали.
Напередодні також стало відомо, що студентів з активною громадянською позицією викликають на дисциплінарну комісію і погрожують виключенням з ВНЗ.
У Бресті проти 20 людей завели кримінальну справу через перекрите перехрестя. Управління Слідчого комітету у Брестській області продовжує розслідування кримінальної справи за ч.1 ст.342 – організація і підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок, або активна участь в них.
Вільнюс з партнерами з Риги і Бухареста підготував план європейської допомоги, який хоче запропонувати Білорусі після того, як від влади піде Олександр Лукашенко.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.
– Необхідно думати про завтрашній день. Ми – Литва, Латвія, Румунія – пропонуємо пакет заходів для постлукашенківського періоду, щоб демократична Білорусь відновилася. Намагатимемося представити його на найближчому саміті Ради Європи.
Президент Франції Еммануель Макрон планує зустрітися з опозиційним лідером Світланою Тихановською.
Зустріч має відбутися у Литві 29 вересня.
Опозиційний лідер Світлана Тихановська заявила, що підтримує не галузеві, а персональні санкції проти Білорусі.
– Я не пропоную запроваджувати загальні, галузеві економічні санкції. Я турбуюся, що можуть постраждати приватні компанії і невинні люди. Тому я виступаю за точкові індивідуальні санкції проти конкретних особистостей і підприємств, які підтримують або фінансують режим Лукашенка, – зазначила Світлана Тихановська.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала президента Франції Еммануеля Макрона вплинути на політичне становище в її країні.
За словами Тихановської, Макрон часто виступав посредником у політичних конфліктах, а також він може залучити Володимира Путіна до діалогу. Тому вона сподівається зустрітися з французьким лідером під час його візиту в Литву, де наразі перебуває опозиціонерка.
Офіційний представник французького уряду Габріель Атталь повідомив, що Макрон готовий зустрітися з Тихановською.
– Якщо Світлана Тихановська просить про зустріч, президент проведе її, – заявив він під час брифінгу в Єлисейському палаці.
Нобелівський лауреат і член президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич вранці виїхала з Білорусі до Німеччини.
Однак її помічниця запевнила, що жодним чином не пов’язано з кримінальною справою проти Координаційної ради.
– Чому Світлана Олександрівна повинна їхати зі своєї країни назовсім? Нічого подібного, вона полетіла в особистих справах. У неї заплановані зустрічі, книжковий ярмарок в Швеції, на Сицилії їй вручатимуть нагороду, – розповіла помічниця письменниці Тетяна.
У серпні генпрокурор Білорусі заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.
На Марш протесту в Мінську у неділю, 27 вересня, вийшли понад 100 тис. людей. Жорстке протистояння з силовиками було в Гомелі, Могильові та Гродно, де силовики застосовували спецзасоби для розгону протестувальників.
Правозахисний центр Весна повідомив, що під час акцій протесту затримали понад 340 людей.
Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко заявив про готовність створити альтернативну структуру міністерства закордонних справ республіки за кордоном.
Також він зазначив, що члени Координаційної ради готові повернутися до Білорусі на переговори, якщо будуть гарантії безпеки від Росії і ЄС. Зокрема, їм потрібні гарантії, що після повернення не почнутьс судові переслідування.
Під час акцій протесту в Білорусі у неділю затримано понад 260 осіб, повідомляє правозахисний центр Весна.