14:46 -

Нобелівський лауреат і член президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич вранці виїхала з Білорусі до Німеччини.

Однак її помічниця запевнила, що жодним чином не пов’язано з кримінальною справою проти Координаційної ради.

– Чому Світлана Олександрівна повинна їхати зі своєї країни назовсім? Нічого подібного, вона полетіла в особистих справах. У неї заплановані зустрічі, книжковий ярмарок в Швеції, на Сицилії їй вручатимуть нагороду, – розповіла помічниця письменниці Тетяна.

У серпні генпрокурор Білорусі заявив, що створення і діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь.