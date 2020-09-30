40% рослин у світі на межі зникнення – звіт Королівського ботанічного саду

На саміті ООН вчені з Королівського ботанічного саду оприлюднили дослідження про ризики для біорізноманіття планети. Вони виступили аби звернути увагу голів держав на цю проблему та закликали разом боротися проти зменшення рослинності.

У дослідженні природоохоронці оцінили стан грибів та рослин у 42-х країнах. Результат дослідження – 39,4% рослин під загрозою зникнення. Вчені пов’язують таку статистику із браком фінансування рослинної сфери у світі, та надлишковим збором врожаю.

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Дослідники занепокоєні становищем рослин, адже ще у 2016 році цей показник досягав 21%, що вказує на погіршення ситуації. За звітом можуть зникнути 723 рослини, які використовуються у медицині. Під час конференції вони зауважили, що працюють у пришвидченому режимі, аби встигнути зафіксувати всі види рослин.

– Нині ми використовуємо невелику частину рослин і грибів у світі, чи то для харчових продуктів, ліків або палива. Ми ігноруємо потенційну скарбницю диких видів про які ми тепер все більше знаємо, – стверджує голова природоохоронної діяльності в районі Кью доктор Колін Клаб.

Через зміну клімату в Україні приживаються нові агрокультури

У результаті того, що в Україні як і у всьому світі змінюється клімат, ми можемо вирощувати нові агрокультури. Агрономи прогнозують, що раніше для нас екзотичні продукти можуть поступово витіснити зернові.