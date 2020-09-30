Кандидат у президенти США Джо Байден оприлюднив документи про сплату податків за 2019 рік.

Декларацію він опублікував за кілька годин до дебатів з Дональдом Трампом.

За 2019 рік Баден заплатив близько $300 тис. податків. Він і його дружина за минулий рік заробили $ 985 тис. 233.

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Заступник керівника виборчого штабу Кейт Бедінгфілд зазначила, що Байден продемонстрував історичний рівень транспарентності, який потрібен, щоб повернути народу Америку віру в його лідерів.

Звинувачення у бік Трампа що несплати податків

Президент США Дональд Трамп не платив податки на прибуток від своїх підприємств протягом 10 років до свого президентства.

Журналісти The New York Times встановили, що Трамп заплатив лише $750 федерального податку на прибуток у 2016 та 2017 роках. До цього 10 років президент США взагалі не платив податки.

Дональд Трамп заперечує несплату податків, а статтю The New York Times назвав фейком.