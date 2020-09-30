Джо Байдена висунули на Нобелівську премію миру

Член палати громад Великої Британії від Лейбористської партії Кріс Брайант висунув кандидата на пост президента США Джо Байдена на Нобелівську премію миру.

За словами Брайанта, коли інші вдавались до насильства, Байден завжди стверджував, що аргумент – це найкраща сила.

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– Зброя може зупинити серце, але правильно підібрані слова можуть змінити багато сердець, а багато сердець можуть змінити світ, – наголосив Брайант.

Кандидатури на Нобелівську премію приймаються від будь-якого політика, який працює на національному рівні, а також від голів держав.

Путіна висунули на Нобелівську премію

10 вересня російський письменник Сергій Комков висунув на Нобелівську премію миру президента Росії Володимира Путіна.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що на Нобелівську премію висувають абсолютно різних людей.

Джерело: The Evening Standard