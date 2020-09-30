Компанія Disney звільняє понад 28 тис. співробітників

Компанія Disney змушена звільнити 28 тис. своїх співробітників через економічні проблеми, які виникли на тлі пандемії коронавірусу.

Крім того, акції Disney у вівторок, 29 вересня, впали на 2%.

– Впродовж кількох останніх місяців наша команда менеджерів невтомно працювала, щоб уникнути необхідності відокремлювати когось від компанії. Ми скоротили витрати, зупинили капітальні проекти, звільнили акторів, сплачуючи пільги, і змінили наші операції, щоб працювати якомога ефективніше, – йдеться у зверненні голови підрозділу парків Джоша Д’Амаро, яке отримали співробітники компанії.

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За словами Д’Амаро, компанія, яка працює з обмеженою потужністью, не може залишатися повністю укомплектованою.

Близько 67% звільнених співробітників працювали за сумісництвом.

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