Меркель найближчим часом зустрінеться з Тихановською

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не визнає обрання Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

Також вона підтвердила, що найближчим часом зустрінеться з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською.

– Під час завтрішнього саміту ЄС ми також говоритимемо про відносини з Білоруссю. Ми не визнаємо обрання президента Лукашенка, а також закликаємо його почати діалог з власним народом без втручання Заходу або Сходу, – зазначила Меркель під час виступу у Бундестазі.

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Також канцлер у виступі згадала отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Вона заявила, що Німеччина дочекається результатів Організації із заборони хімічної зброї і вже після цього обговорить реакцію.

Однак, за словами Меркель, випадок з отруєнням Навального – це не двостороннє питання Росії і Німеччини, а порушення Конвенції про хімзброю і міжнародна проблема.

Зустріч Макрона і Тихановської

29 вересня Світлана Тихановська зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час зустрічі він пообіцяв допомогти вирішити політичну кризу в Білорусі.

Водночас Світлана Тихановська хоче домагатися проведення повторних президентських виборів протягом року, тому планує заручитися підтримкою ЄС в питанні врегулювання політичної кризи.