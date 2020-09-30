Станом на 30 вересня у світі зафіксували 33 557 173 випадки коронавірусної інфекції.
У результаті ускладнень від Covid-19 померли 1 006 493 пацієнта.
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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 7 188 752;
- Індія – 6 145 291;
- Бразилія – 4 777 522;
- Росія – 1 162 428;
- Колумбія – 824 042.
Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:
- США – 205 966;
- Бразилія – 142 921;
- Індія – 96 318;
- Мексика – 77 163;
- Велика Британія – 42 161.
Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про створення нового більш ефективного експрес-тесту на наявність коронавірусу.
За даними ВООЗ, тест нового типу зможе виявити Covid-19 впродовж 15-30 хвилин, а його ціна становитиме $5 або 142 грн за один екземпляр.
Уряд Німеччини ухвалив рішення знову посилити епідеміологічні заходи у боротьбі з коронавірусом.
Під час карантину через пандемію коронавірусу американці стали на 15% частіше вживати алкоголь, зокрема жінки і молодь.
Коронавірус у світі
Станом на ранок 29 вересня на коронавірус у світі захворіли вже 33 549 873 людини.
У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує займати 25 місце – між Канадою та Ізраїлем.