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Факти / Світ

Понад 1 млн летальних випадків: коронавірус у світі на 30 вересня

Станом на 30 вересня у світі зафіксували 33 557 173 випадки коронавірусної інфекції.

У результаті ускладнень від Covid-19 померли 1 006 493 пацієнта.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

  • США – 7 188 752;
  • Індія – 6 145 291;
  • Бразилія – 4 777 522;
  • Росія – 1 162 428;
  • Колумбія – 824 042.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

  • США – 205 966;
  • Бразилія – 142 921;
  • Індія – 96 318;
  • Мексика – 77 163;
  • Велика Британія – 42 161.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про створення нового більш ефективного експрес-тесту на наявність коронавірусу.

За даними ВООЗ, тест нового типу зможе виявити Covid-19 впродовж 15-30 хвилин, а його ціна становитиме $5 або 142 грн за один екземпляр.

Уряд Німеччини ухвалив рішення знову посилити епідеміологічні заходи у боротьбі з коронавірусом.

Під час карантину через пандемію коронавірусу американці стали на 15% частіше вживати алкоголь, зокрема жінки і молодь.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 29 вересня на коронавірус у світі захворіли вже 33 549 873 людини.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує займати 25 місце – між Канадою та Ізраїлем.

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