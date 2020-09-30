Станом на 30 вересня у світі зафіксували 33 557 173 випадки коронавірусної інфекції.

У результаті ускладнень від Covid-19 померли 1 006 493 пацієнта.

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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 7 188 752;

Індія – 6 145 291;

Бразилія – 4 777 522;

Росія – 1 162 428;

Колумбія – 824 042.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 205 966;

Бразилія – 142 921;

Індія – 96 318;

Мексика – 77 163;

Велика Британія – 42 161.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про створення нового більш ефективного експрес-тесту на наявність коронавірусу.

За даними ВООЗ, тест нового типу зможе виявити Covid-19 впродовж 15-30 хвилин, а його ціна становитиме $5 або 142 грн за один екземпляр.

Уряд Німеччини ухвалив рішення знову посилити епідеміологічні заходи у боротьбі з коронавірусом.

Під час карантину через пандемію коронавірусу американці стали на 15% частіше вживати алкоголь, зокрема жінки і молодь.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 29 вересня на коронавірус у світі захворіли вже 33 549 873 людини.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує займати 25 місце – між Канадою та Ізраїлем.