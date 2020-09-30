Великий вибух прокотився по всьому Парижу та прилеглих передмістях. Наразі невідомо, що та де саме вибухнуло. Причини та джерело встановлюються.

ЗМІ повідомляють, що схожий на звук вибуху хлопок в Парижі стався через подолання літаком звукового бар’єру.

Паризька поліція підтвердила, що літак над містом подолав звуковий бар’єр.

– У Парижі і його передмістях було чути дуже гучний звук. Вибуху не було. Йшлося про винищувач, який подолав звуковий бар’єр, – йдеться в повідомленні префектури поліції.

Вибух на Андріївському узвозі

17 вересня о 16.06 в Києві на Андріївському узвозі прогримів вибух в ресторані. За попередніми даними, вибухнули газові балони.

Двоє працівників кухні отримали опіки. Їх госпіталізували.

Джерело: actu Paris