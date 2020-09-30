За результатами звіту Індійської ради медичних досліджень, кількість хворих на коронавірус у країні перевищує 63 млн громадян.

Починаючи з середини серпня 2020 року до середини вересня вчені обстежили 29 тис. осіб віком від 10 років з 700 населених пунктів. Вони виявили, що кожен 15 громадянин Індії має антитіла до корона вірусу, що становить 6,6% від загального населення Індії.

Читайте: Понад 1 млн летальних випадків: коронавірус у світі на 30 вересня

За даними CNN, виходячи з останнього перепису населення країни, з 1,3 млрд жителів Індії – 966 млн старші 10 років. У такому разі реальна кількість хворих на коронавірус у країні становить 63,78 млн осіб.

Проте індійські вчені наголошують, їхні дослідження на наявність антитіл виявляють також і інші види корона вірусів, а не лише Covid-19.

За офіційними даними, Індія знаходиться на третьому місці за кількістю інфікованих коронавірусом та налічує 6,2 млн хворих, 97 тис. осіб померли, а 5 млн вилікувались.

Коронавірус в Україні

Станом на 30 вересня в Україні виявили рекордну кількість інфікованих – 4 027. Загалом кількість хворих на коронавірус становить 208 959.

Жертвами вірусу за день стали ще 64 українці, а загалом 4 129. Одужали за день 2 110 пацієнтів, з початку пандемії – 92 360 людей.

Найбільшу кількість випадків за останню добу зафіксували у Харківській області – 549, Дніпропетровській – 271 та Львівській – 265.