Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.
Світлана Тихановська поспілкувалася онлайн з лідерами страйкомів Білорусі. На онлайн-зустрічі були присутні представники ініціативних груп підприємств, які продовжують активно виходити на протести, блокувати роботу всередині заводів, влаштовувати переговори з начальством.
Вона звернулася до всіх співрозмовників зі словами:
– Страйк – одна з наших головних рушійних сил. Це сила, яка приведе нас до спільної перемоги.
У Гомелі до багатодітної родини прийшли з обшуком. Пару не тільки звинувачують в адміністративному правопорушенні, а й порушили кримінальну справу.
Зокрема, чоловіка вже засудили за участь у акції протесту на 14 діб і відправили в ізолятор тимчасового тримання. Склали протокол і на матір п’ятьох дітей.
Після обшуку жінку затримали. Її неповнолітніх дітей відвезли в соціальний центр.
Глави держав і урядів Євросоюзу обговорять на саміті 1-2 жовтня ситуацію в Білорусі. Саміт повинен був відбутися ще тиждень тому, але його перенесли через підозру на зараження коронавірусом глави Євроради Шарля Мішеля.
Білорусь склала свої санкційні списки по Литві, Латвії та Естонії.
У них внесено близько 100 чиновників з кожної країни – тепер їм заборонено в’їзд до країни, повідомили у МЗС.
Джерело: БелТА
Міністерство інформації Білорусі позбавляє опозиційне видання TUT.by статусу ЗМІ з 1 жовтня на 3 місяці.
Це означає, що журналісти не зможуть бути присутніми на законних підставах на масових заходах.
На порталі уже заявили, що продовжать працювати як інтернет-видання.
Велика Британія і Канада ввели санкції проти Олександра Лукашенка, його старшого сина і низки чиновників.
Під санкції потрапили:
- Олександр Лукашенко;
- Віктор Лукашенко, помічник Президента з національної безпеки;
- Ігор Сергієнко, голова Адміністрації президента;
- Юрій Караєв, глава МВС;
- Олександр Барсуков, заступник міністра МВС, начальник міліції громадської безпеки;
- Юрій Назаренко, заступник міністра МВС, командувач внутрішніми військами;
- Казалбек Атабеков, заступник командувача внутрішніми військам;
- Дмитро Балаба, командир ОМОНу.
Нові санкційні заходи включають заборону на поїздки і заморожування активів.
Джерело: Уряд Канади, уряд Великої Британії
Світлана Тихановська повідомила, що наступного тижня планується її зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
– Наступного тижня у нас запланована зустріч з Ангелою Меркель, з кабінетом Ангели Меркель, а також низка інших зустрічей в Європі. Частина з них відбудуться онлайн, частина – особисто. Але вони дуже важливі для мирного вирішення нашого питання, – зазначила Тихановська.
На Логойському тракті в Мінську люди вийшли з біло-червоно-білими прапорами на акцію солідарності.
Понад 70 працівників Гродно Азот написали заяви про звільнення, але поки не передали їх керівництву.
Вони обіцяють це зробити у разі продовження фейкових судів і реальних термінів активістам підприємства.
Якщо працівники все ж звільняться, то це паралізує роботу щонайменше двох цехів, а цех Аміак-3 повністю зупиниться.
Фото: NEXTA
Світлана Тихановська на зустрічі у Вільнюсі з президентом Франції Еммануелем Макроном отримала обіцянку допомоги у переговорах щодо врегулювання політичної кризи в республіці Білорусь та звільнення політичних в’язнів.
– Він пообіцяв нам зробити все, щоб допомогти в переговорах (по вирішенню) політичної кризи в нашій країні, – сказала Тихановська.
Тихановська хоче домагатися проведення повторних президентських виборів протягом року, тому має намір заручитися підтримкою ЄС в питанні врегулювання політичної кризи в країні.