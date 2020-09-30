09:20 -

Світлана Тихановська поспілкувалася онлайн з лідерами страйкомів Білорусі. На онлайн-зустрічі були присутні представники ініціативних груп підприємств, які продовжують активно виходити на протести, блокувати роботу всередині заводів, влаштовувати переговори з начальством.

Вона звернулася до всіх співрозмовників зі словами: