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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію, що викликало нову хвилю протестів у Білорусі.

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Пряма трансляція
09:20 - 30 вересня

Світлана Тихановська поспілкувалася онлайн з лідерами страйкомів Білорусі. На онлайн-зустрічі були присутні представники ініціативних груп підприємств, які продовжують активно виходити на протести, блокувати роботу всередині заводів, влаштовувати переговори з начальством.

Вона звернулася до всіх співрозмовників зі словами:

– Страйк – одна з наших головних рушійних сил. Це сила, яка приведе нас до спільної перемоги.

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09:16 - 30 вересня

У Гомелі до багатодітної родини прийшли з обшуком. Пару не тільки звинувачують в адміністративному правопорушенні, а й порушили кримінальну справу.

Зокрема, чоловіка вже засудили за участь у акції протесту на 14 діб і відправили в ізолятор тимчасового тримання. Склали протокол і на матір п’ятьох дітей.

Після обшуку жінку затримали. Її неповнолітніх дітей відвезли в соціальний центр.

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09:07 - 30 вересня

Глави держав і урядів Євросоюзу обговорять на саміті 1-2 жовтня ситуацію в Білорусі. Саміт повинен був відбутися ще тиждень тому, але його перенесли через підозру на зараження коронавірусом глави Євроради Шарля Мішеля.

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21:44 - 29 вересня

Білорусь склала свої санкційні списки по Литві, Латвії та Естонії.

У них внесено близько 100 чиновників з кожної країни – тепер їм заборонено в’їзд до країни, повідомили у МЗС.

Джерело: БелТА

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18:35 - 29 вересня

Міністерство інформації Білорусі позбавляє опозиційне видання TUT.by статусу ЗМІ з 1 жовтня на 3 місяці.

Це означає, що журналісти не зможуть бути присутніми на законних підставах на масових заходах.

На порталі уже заявили, що продовжать працювати як інтернет-видання.

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17:31 - 29 вересня

Велика Британія і Канада ввели санкції проти Олександра Лукашенка, його старшого сина і низки чиновників.

Під санкції потрапили:

  • Олександр Лукашенко;
  • Віктор Лукашенко, помічник Президента з національної безпеки;
  • Ігор Сергієнко, голова Адміністрації президента;
  •  Юрій Караєв, глава МВС;
  • Олександр Барсуков, заступник міністра МВС, начальник міліції громадської безпеки;
  • Юрій Назаренко, заступник міністра МВС, командувач внутрішніми військами;
  • Казалбек Атабеков, заступник командувача внутрішніми військам;
  • Дмитро Балаба, командир ОМОНу.

Нові санкційні заходи включають заборону на поїздки і заморожування активів.

Джерело: Уряд Канади, уряд Великої Британії

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16:08 - 29 вересня

Світлана Тихановська повідомила, що наступного тижня планується її зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

– Наступного тижня у нас запланована зустріч з Ангелою Меркель, з кабінетом Ангели Меркель, а також низка інших зустрічей в Європі. Частина з них відбудуться онлайн, частина – особисто. Але вони  дуже важливі для мирного вирішення нашого питання, – зазначила Тихановська.

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16:04 - 29 вересня

На Логойському тракті в Мінську люди вийшли з біло-червоно-білими прапорами на акцію солідарності.

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16:01 - 29 вересня

Понад 70 працівників Гродно Азот написали заяви про звільнення, але поки не передали їх керівництву.

Вони обіцяють це зробити у разі продовження фейкових судів і реальних термінів активістам підприємства.

Якщо працівники все ж звільняться, то це паралізує роботу щонайменше двох цехів, а цех Аміак-3 повністю зупиниться.

Фото: NEXTA

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15:55 - 29 вересня

Світлана Тихановська на зустрічі у Вільнюсі з президентом Франції Еммануелем Макроном отримала обіцянку допомоги у переговорах щодо врегулювання політичної кризи в республіці Білорусь та звільнення політичних в’язнів.

– Він пообіцяв нам зробити все, щоб допомогти в переговорах (по вирішенню) політичної кризи в нашій країні, – сказала Тихановська.

Тихановська хоче домагатися проведення повторних президентських виборів протягом року, тому має намір заручитися підтримкою ЄС в питанні врегулювання політичної кризи в країні.

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