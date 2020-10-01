Протести у Білорусі: громадяни країни отримали нові СМС від МВС

Білоруси масово почали отримувати СМС-повідомлення від імені МВС.

У повідомленнях громадян звинувачують у порушенні порядку проведення масових заходів і попереджають про неприпустимість участі у несанкціонованих заходах, бо це загрожує кримінальною відповідальністю.

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Цікаво, що такі СМС отримали як учасники протесту проти президентства Олександра Лукашенка, так і ті, хто підтримують його політику.











Не виходь з кімнати, не роби помилку: білоруси отримали нові СМС від МВС / 3 фотографии

Протести в Білорусі після інавгурації Лукашенка

Протести в Білорусі знову розгорілися 23 вересня після того, як Лукашенко провів таємну інавгурацію.

Білоруська поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів у Мінську, які вийшли на вулиці висловити свою незгоду.