Протести у Білорусі: громадяни країни отримали нові СМС від МВС

Білоруси масово почали отримувати СМС-повідомлення від імені МВС.
У повідомленнях громадян звинувачують у порушенні порядку проведення масових заходів і попереджають про неприпустимість участі у несанкціонованих заходах, бо це загрожує кримінальною відповідальністю.
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Цікаво, що такі СМС отримали як учасники протесту проти президентства Олександра Лукашенка, так і ті, хто підтримують його політику.
Протести в Білорусі після інавгурації Лукашенка
Протести в Білорусі знову розгорілися 23 вересня після того, як Лукашенко провів таємну інавгурацію.
Білоруська поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів у Мінську, які вийшли на вулиці висловити свою незгоду.