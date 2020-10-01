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Факти / Світ

Під час обстрілів у Нагірному Карабасі поранили двох журналістів з Франції

У ході конфлікту в Нагірному Карабасі під обстріл потрапили два журналісти з Франції. Наразі їх госпіталізують до лікарні міста Мартуні.

Про це повідомив керівник Центру інформації і громадських зв’язків уряду Вірменії Оганес Мовсісян.

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 – Двоє журналістів французького видання Le Monde постраждали від бомбардування азербайджанських збройних сил. Їх везуть до міської лікарні, – написав Мовсісян.

Окрім того, російський телеканал Дождь повідомив, що під обстріл у Мартуні потрапила група іноземних журналістів, зокрема заступник головного редактора Дмитро Єловський та кореспонденти з Лівану.

Закриття шкіл у Азербайджані

Через війну у Нагірному Карабасі влада Азербайджану вирішила закрити школи, які розташовані в прифронтовому районі. Загалом припинено діяльність 420 шкіл.

За словами міністра освіти Азербайджану Еміна Амруллаєва, зараз у цих школах неможливо проводити заняття, але через три – чотири дні вони будуть відновлені.

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