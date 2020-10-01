Станом на 1 жовтня у світі зафіксували 34 154 636 випадків коронавірусної інфекції. У результаті ускладнень, викликаних Covid-19, померли 1 018 769 пацієнтів.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 7 447 282;

Індія – 6 310 267;

Бразилія – 4 813 586;

Росія – 1 176 286;

Колумбія – 829 679.

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Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 211 740;

Бразилія – 143 962;

Індія – 98 708;

Мексика – 77 646;

Велика Британія – 42 143.

Уряд Чехії ухвалив рішення про запровадження надзвичайного стану у зв’язку з коронавірусом з наступного понеділка, що дозволить вводити обмежувальні заходи.

Міністр охорони здоров’я Роман Примула заявив, що уряд запровадить надзвичайний стан на 30 днів, і принаймні протягом перших двох тижнів обмежить зібрання до 20 осіб на відкритому повітрі та 10 людей всередині приміщень.

Крім того, буде заборонено відвідувати спортивні заходи, загальноосвітні школи повинні бути закриті в регіонах з вищим ризиком зараження.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 30 вересня на коронавірус у світі захворіли вже 33 557 173 особи.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує займати 25 місце – між Канадою та Ізраїлем.