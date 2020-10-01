Росія пропонує провести мирні переговори щодо Нагірного Карабаху

Росія запропонувала провести переговори щодо припинення бойових дій між Азербайджаном і вірменськими військами в спірному районі Нагірного Карабаху.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров зробив цю пропозицію в зверненнях до обох урядів, заявили в його офісі, додавши, що він закликав припинити войовничу риторику.

Лавров подзвонив міністрам закордонних справ Вірменії та Азербайджану, щоб повідомити, що Росія готова провести переговори.

Читайте: Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану – Кулеба

Президент Росії Володимир Путін обговорив бойові дії з президентом Франції Еммануелем Макроном в окремій телефонній розмові. Обидва лідери повторили заклики світових держав до негайного припинення вогню.

Що сталося між Вірменією і Азербайджаном

Вірменія і Азербайджан – дві колишні радянські республіки – вели війну в 1988-1994 роках через цей регіон. Зростають побоювання, що міжнародні держави можуть бути втягнуті в конфлікт.

Офіційно частина Азербайджану управляється етнічними вірменами.

Росія є частиною військового союзу з Вірменією і має в країні військову базу. Однак вона також має тісні зв’язки з урядом Азербайджану.

Бойові дії між Вірменією та Азербайджаном поновилися в неділю, 27 вересня, через регіон Нагірний Карабах.