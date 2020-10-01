У Польщі за добу виявили 1 967 нових випадки зараження коронавірусу. Це рекордно високі цифри для країни.

З початку пандемії в Польщі виявили понад 93 481 заражень Covid-19, 2 543 людей померли.

Спочатку Польщу торкнулася пандемія менш серйозно, ніж сусідні європейські країни, однак з травня, коли влада ослабила обмеження, ситуація почала погіршуватися.

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У Польщі з 1 вересня запрацювали дитячі сади і школи і введені обмеження роботи ресторанів і барів до 22.00.

Карантин у Польщі

У Польщі посилюють карантин у червоних і жовтих зонах, де фіксують різке зростання нових випадків коронавірусу.

Це будуть обмеження, що стосуються можливості зустрічей та контактів людей.

Нині 19 повітів Польщі перебувають у жовтій зоні, а два – у червоній.

Найближчим часом кількість інфікованих коронавірусом у Польщі буде зростати, що є наслідком повернення людей до нормального ритму життя