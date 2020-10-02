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Факти / Світ

40 прізвищ, Лукашенка немає: опублікований список санкцій ЄС щодо Білорусі

2 жовтня набули чинності санкції ЄС проти Білорусі. У списку значаться 40 білоруських чиновників і офіційних осіб.

У ньому немає Олександра Лукашенка, проте є представники ЦВК, МВС і КДБ, які причетні до порушення прав людини і фальсифікацій на виборах в Білорусі.

Зокрема, вказаний міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв, його перший заступник Геннадій Казакевич та три заступники – Олександр Барсуков, Сергій Хоменко, Юрій Назаренко.

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Крім того, в списку – секретар Ради безпеки Білорусі і екс-голова КДБ Валерій Вакульчик, всі його заступники, колишній генпрокурор Олександр Конюк, а також глава ЦВК Лідія Єрмошина та всі члени Центрвиборчкому.

Санкції ЄС проти Білорусі

Євросоюз 1 жовтня узгодив санкції проти 40 білоруських чиновників. Вони набули чинності сьогодні – відразу після процедури письмового затвердження списку. Це був суто технічний момент.

Окрім того, 29 вересня Велика Британія і Канада ввели санкції проти Олександра Лукашенка, його старшого сина і низки чиновників. Вони включають заборону на поїздки і заморожування активів.

Джерело: ur-lex.europa.eu

Фото: Dreamstime

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