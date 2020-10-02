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Факти / Світ

Кожна третя жінка страждає від насильства – ООН

У світі третина жінок систематично страждає від різних форм насильства.

Про це на засіданні Генасамблеї високого рівня заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш.

– Щороку 12 мільйонів дівчат виходять заміж у віці до 18 років. У деяких частинах світу вбивства жінок можна порівняти з військовими діями. Так, у 2017 році в середньому 137 жінок вбивали члени їхніх власних сімей кожного дня, – зазначив генсек.

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За його словами, в сучасному світі жінки досі виключаються з безлічі важливих переговорів у різних сферах життя.

– У всьому світі жінки мають лише 75% законних прав чоловіків, – повідомив Гутерріш.

Також він наголосив, що за підрахунками Світового банку, для досягнення гендерної рівності за доходами може знадобитися 150 років.

Боротьба з насильством

Восени Верховна Рада має розглянути урядовий законопроект №3892, яким передбачено створення фонду для виплати компенсацій потерпілим від насильницьких злочинів.

Він спрямований на реалізацію європейської Конвенції про захист потерпілих від насильницьких злочинів 1983 року, яку Україна підписала в 2005 року, але досі не ратифікувала.

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