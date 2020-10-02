Президент Білорусі Олександр Лукашенко не потрапив до списку санкцій ЄС, оскільки Євросоюз планує почати діалог з республікою.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на брифінгу за підсумками першого дня саміту ЄС.

– ЄС закликає Лукашенка погодитися на діалог через ОБСЄ, вжити заходів щодо встановлення довіри, звільнити політичних в’язнів, особливо колишніх кандидатів в президенти, – заявив він.

Президент Франції додав, що введення санкцій проти Лукашенка означало б відмову від діалогу з ним.

Читайте: В обіймах Кремля. Чи здасть Лукашенко Білорусь Путіну

За його словами, Євросоюзу важливо залучити білоруського президента до переговорів. Однак, якщо це не вийде зробити, то Лукашенко ризикує опинитися в списку санкцій.

Узгоджені ЄС санкції проти Білорусі набудуть чинності відразу після запланованої на п’ятницю процедури письмового затвердження.