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Макрон пояснив відсутність Лукашенка в списку санкцій Євросоюзу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не потрапив до списку санкцій ЄС, оскільки Євросоюз планує почати діалог з республікою.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон на брифінгу за підсумками першого дня саміту ЄС.

– ЄС закликає Лукашенка погодитися на діалог через ОБСЄ, вжити заходів щодо встановлення довіри, звільнити політичних в’язнів, особливо колишніх кандидатів в президенти, – заявив він.

Президент Франції додав, що введення санкцій проти Лукашенка означало б відмову від діалогу з ним.

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За його словами, Євросоюзу важливо залучити білоруського президента до переговорів. Однак, якщо це не вийде зробити, то Лукашенко ризикує опинитися в списку санкцій.

Узгоджені ЄС санкції проти Білорусі набудуть чинності відразу після запланованої на п’ятницю процедури письмового затвердження.

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