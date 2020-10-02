У помічниці президента США Хоуп Гікс підтвердили коронавірус. Цю інформацію підтвердив Дональд Трамп.
Помічниця перебувала з Трампом в одному літаку, тому глава Білого дому разом з дружиною відправляється на карантин.
– Хоуп Гікс, яка так багато працювала, навіть не зробивши невеликої перерви, щойно отримала позитивний результат на Covid 19. Жахливо!
Ми з першою леді чекаємо результатів тесту. Тим часом ми розпочнемо процес карантину! – написав Трамп у Twitter.
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Гікс супроводжувала Трампа в поїздці в Клівленд на дебати з кандидатом в президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.
Перший раунд дебатів кандидатів у президенти США відбувся в ніч на середу.
Під час дебатів Трамп і Байден не соромилися у виразах на адресу один одного, часто переходячи на особистості.
Наступні раунди дебатів в США заплановані на 15 і 22 жовтня.