У помічниці президента США Хоуп Гікс підтвердили коронавірус. Цю інформацію підтвердив Дональд Трамп.

Помічниця перебувала з Трампом в одному літаку, тому глава Білого дому разом з дружиною відправляється на карантин.

– Хоуп Гікс, яка так багато працювала, навіть не зробивши невеликої перерви, щойно отримала позитивний результат на Covid 19. Жахливо! Ми з першою леді чекаємо результатів тесту. Тим часом ми розпочнемо процес карантину! – написав Трамп у Twitter.

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Гікс супроводжувала Трампа в поїздці в Клівленд на дебати з кандидатом в президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

Перший раунд дебатів кандидатів у президенти США відбувся в ніч на середу.

Під час дебатів Трамп і Байден не соромилися у виразах на адресу один одного, часто переходячи на особистості.