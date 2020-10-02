PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп пішов на карантин через Covid-19 у його помічниці

У помічниці президента США Хоуп Гікс підтвердили коронавірус. Цю інформацію підтвердив Дональд Трамп.

Помічниця перебувала з Трампом в одному літаку, тому глава Білого дому разом з дружиною відправляється на карантин.

– Хоуп Гікс, яка так багато працювала, навіть не зробивши невеликої перерви, щойно отримала позитивний результат на Covid 19. Жахливо!

Ми з першою леді чекаємо результатів тесту. Тим часом ми розпочнемо процес карантину! – написав Трамп у Twitter.

Читайте: Після зустрічі Трампа і Байдена комісія з дебатів в США хоче змінити їхній регламент

Гікс супроводжувала Трампа в поїздці в Клівленд на дебати з кандидатом в президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

Перший раунд дебатів кандидатів у президенти США відбувся в ніч на середу.

Під час дебатів Трамп і Байден не соромилися у виразах на адресу один одного, часто переходячи на особистості.

Наступні раунди дебатів в США заплановані на 15 і 22 жовтня.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка