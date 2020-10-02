Станом на 2 жовтня у світі зафіксували 34 478 930 випадків коронавірусної інфекції. У результаті ускладнень, викликаних Covid-19, померли 1 027 638 пацієнтів.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 7 494 671;

Індія – 6 391 960;

Бразилія – 4 849 229;

Росія – 1 185 231;

Колумбія – 835 339.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 212 660;

Бразилія – 144 767;

Індія – 99 084;

Мексика – 78 078;

Велика Британія – 42 202.

У Польщі за добу виявили 1 967 нових випадки зараження коронавірусу. Це рекордно високі цифри для країни. З початку пандемії в Польщі виявили понад 93 481 заражень Covid-19, 2 543 людей померли.

Також у Польщі посилюють карантин у червоних і жовтих зонах, де фіксують різке зростання нових випадків коронавірусу.

Це будуть обмеження, що стосуються можливості зустрічей та контактів людей. Нині 19 повітів Польщі перебувають у жовтій зоні, а два – у червоній.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 1 жовтня на коронавірус у світі захворіли вже 34 154 636 осіб.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує займати 25 місце – між Канадою та Ізраїлем.