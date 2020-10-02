Тест на коронавірус у Байдена показав негативний результат

У кандидата в президенти США Джо Байдена тест на коронавірус негативний.

Також тест на Covid-19 у його дружини Джилл Байден показав негативний результат.

– Джо Байден та доктор Джилл Байден пройшли сьогодні ПЛР-тестування на коронавирус, і Covid-19 не був виявлений – зазначив лікар Байдена.

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Інформацію про негативні тести на коронавірус підтвердив і сам Байден.

– Я щасливий повідомити, що у мене і Джилл тести на коронавірус показали негативний результат. Дякуємо усім за ваші повідомлення. Сподіваюся, ви пам’ятаєте: носіть маску, дотримуйтеся соціальної дистанції та мийте руки, – зазначив Джо Байден.

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