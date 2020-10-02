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Тест на коронавірус у Байдена показав негативний результат

У кандидата в президенти США Джо Байдена тест на коронавірус негативний.

Також тест на Covid-19 у його дружини Джилл Байден показав негативний результат. 

– Джо Байден та доктор Джилл Байден пройшли сьогодні ПЛР-тестування на коронавирус, і Covid-19 не був виявлений – зазначив лікар Байдена. 

Читайте: У Трампа коронавірус – чи вплине це на вибори президента США

Інформацію про негативні тести на коронавірус підтвердив і сам Байден.

– Я щасливий повідомити, що у мене і Джилл тести на коронавірус показали негативний результат. Дякуємо усім за ваші повідомлення. Сподіваюся, ви пам’ятаєте: носіть маску, дотримуйтеся соціальної дистанції та мийте руки, – зазначив Джо Байден.

Тест на коронавірус у Байдена показав негативний результат

Трамп захворів на коронавірус

Президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус. 2 жовтня він та дружина Меланія отримали позитивні тести на Covid-19.

Згідно з 25-ю поправкою Конституції США, віце-президент Майкл Пенс виконуватиме обов’язки глави Білого дому в разі погіршення стану Трампа. У нього тест на Covid-19 негативний.

Напередодні Трамп провів дебати з іншим кандидатов у президенти США Джо Байденом. Тому йому та його дружині також довелося робити тест.

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