Тест на коронавірус у Байдена показав негативний результат

У кандидата в президенти США Джо Байдена тест на коронавірус негативний.
Також тест на Covid-19 у його дружини Джилл Байден показав негативний результат.
– Джо Байден та доктор Джилл Байден пройшли сьогодні ПЛР-тестування на коронавирус, і Covid-19 не був виявлений – зазначив лікар Байдена.
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Інформацію про негативні тести на коронавірус підтвердив і сам Байден.
– Я щасливий повідомити, що у мене і Джилл тести на коронавірус показали негативний результат. Дякуємо усім за ваші повідомлення. Сподіваюся, ви пам’ятаєте: носіть маску, дотримуйтеся соціальної дистанції та мийте руки, – зазначив Джо Байден.
Трамп захворів на коронавірус
Президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус. 2 жовтня він та дружина Меланія отримали позитивні тести на Covid-19.
Згідно з 25-ю поправкою Конституції США, віце-президент Майкл Пенс виконуватиме обов’язки глави Білого дому в разі погіршення стану Трампа. У нього тест на Covid-19 негативний.
Напередодні Трамп провів дебати з іншим кандидатов у президенти США Джо Байденом. Тому йому та його дружині також довелося робити тест.