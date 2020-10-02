Президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус. Також хворобу підтвердили у його дружини Меланії.

Про це глава Білого дому написав у себе в Twitter.

– Я виявив позитивний результат на Covid-19. Ми негайно розпочнемо процес карантину та відновлення. Ми пройдемо це разом!

Читайте: Трамп готовий першим випробувати вакцину від Covid-19

Напередодні найближча радниця Трампа Хоуп Гікс отримала позитивний тест на Covid-19, після чого Трамп з дружиною Меланією самоізолювалися і здали тест.

Помічниця перебувала з Трампом в одному літаку. Вона супроводжувала Трампа в поїздці в Клівленд на дебати з кандидатом в президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.