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Трамп захворів на коронавірус

Президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус. Також хворобу підтвердили у його дружини Меланії.

Про це глава Білого дому написав у себе в Twitter.

– Я виявив позитивний результат на Covid-19. Ми негайно розпочнемо процес карантину та відновлення. Ми пройдемо це разом!

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Напередодні найближча радниця Трампа Хоуп Гікс отримала позитивний тест на Covid-19, після чого Трамп з дружиною Меланією самоізолювалися і здали тест.

Помічниця перебувала з Трампом в одному літаку. Вона супроводжувала Трампа в поїздці в Клівленд на дебати з кандидатом в президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

Фото: Dreamstime

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