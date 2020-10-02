Коронавірус у Трампа: як це вплине на вибори у США

Президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус. 2 жовтня він та дружина Меланія отримали позитивні тести на Covid-19.

Трамп, який є кандидатом у президенти країни, останнім часом активно подорожує Америкою з передвиборчим туром.

Згідно з 25-ю поправкою Конституції США, віце-президент Майкл Пенс виконуватиме обов’язки глави Білого дому в разі погіршення стану Трампа. У нього тест на Covid-19 негативний.

Де міг заразитись Трамп

Дональд та Меланія Трамп могли заразитися від помічниці Хоуп Хікс. Вона супроводжує президента у поїздках країною. Про позитивний тест Хікс стало відомо 1 жовтня.

– Сьогодні перша леді та я отримали позитивний результат на Covid-19. Ми ідемо на карантин і негайно починаємо процес одужання. Ми пройдемо через це разом! – написав Трамп у Twitter.

31-річний консультант зі зв’язків з громадськістю їздила з Дональдом на телевізійні дебати в штат Огайо. Журналісти сфотографували, як Хікс сходила з президентського літака без маски. Читайте: Трамп захворів на коронавірус Хікс також супроводжувала президента на мітингу у Міннесоті. Який стан у Трампа

Станом на 2 жовтня проявів та симптомів коронавірусу у Трампа немає. Він знаходиться на самоізоляції у Білому домі.

За віком Трамп знаходиться в групі ризику – йому 74 роки.

– Буде високий ризик смерті, якщо у нього розвинеться важка пневмонія. Ключовими факторами ризику для Трампа є його вік і надлишкова вага. Це може спричинити ускладнення у лікуванні, – пояснює Фактам ICTV лікар-терапевт Іван Болкун.

Відсутність симптомів на початку не гарантує легкого перебігу хвороби, попереджає медик.

– Президент США здатний продовжувати безперебійне виконання своїх обов’язків під час одужання, – запевнив 2 жовтня особистий лікар Трампа Шон Конлі.

Заява Трампа та ринки

Інформація про стан Трампа уже вплинула на світові ринки. Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 4,2% – до $39,21 за барель, а WTI впав на 4,39% – до $37,02 за барель.

Упали також ставки на валюти, які вважаються ризикованим – російський рубль, південноафриканський ранд та австралійський долар.

Ф’ючерси Dow впали на 300 пунктів, S&P 500 втратили 1,3, а Nasdaq-100 1,6%. Європейські індекси також зафіксували падіння у 0,5 – 0,6%.

– Після першої реакції, новина матиме тривалий вплив на ринки лише, якщо її вважатимуть такою, що впливає на результати виборів чи громадське здоров‘я, – цитує експерта UBS Global Пола Донована американська газета The New York Times.

Вплив на президентські вибори