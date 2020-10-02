Коронавірус у Трампа: як це вплине на вибори у США

Президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус. 2 жовтня він та дружина Меланія отримали позитивні тести на Covid-19.
Трамп, який є кандидатом у президенти країни, останнім часом активно подорожує Америкою з передвиборчим туром.
Згідно з 25-ю поправкою Конституції США, віце-президент Майкл Пенс виконуватиме обов’язки глави Білого дому в разі погіршення стану Трампа. У нього тест на Covid-19 негативний.
Де міг заразитись Трамп
Дональд та Меланія Трамп могли заразитися від помічниці Хоуп Хікс. Вона супроводжує президента у поїздках країною. Про позитивний тест Хікс стало відомо 1 жовтня.
– Сьогодні перша леді та я отримали позитивний результат на Covid-19. Ми ідемо на карантин і негайно починаємо процес одужання. Ми пройдемо через це разом! – написав Трамп у Twitter.
31-річний консультант зі зв’язків з громадськістю їздила з Дональдом на телевізійні дебати в штат Огайо. Журналісти сфотографували, як Хікс сходила з президентського літака без маски.
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Хікс також супроводжувала президента на мітингу у Міннесоті.
Який стан у Трампа
Станом на 2 жовтня проявів та симптомів коронавірусу у Трампа немає. Він знаходиться на самоізоляції у Білому домі.
За віком Трамп знаходиться в групі ризику – йому 74 роки.
– Буде високий ризик смерті, якщо у нього розвинеться важка пневмонія. Ключовими факторами ризику для Трампа є його вік і надлишкова вага. Це може спричинити ускладнення у лікуванні, – пояснює Фактам ICTV лікар-терапевт Іван Болкун.
Відсутність симптомів на початку не гарантує легкого перебігу хвороби, попереджає медик.
– Президент США здатний продовжувати безперебійне виконання своїх обов’язків під час одужання, – запевнив 2 жовтня особистий лікар Трампа Шон Конлі.
Заява Трампа та ринки
Інформація про стан Трампа уже вплинула на світові ринки. Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 4,2% – до $39,21 за барель, а WTI впав на 4,39% – до $37,02 за барель.
Упали також ставки на валюти, які вважаються ризикованим – російський рубль, південноафриканський ранд та австралійський долар.
Ф’ючерси Dow впали на 300 пунктів, S&P 500 втратили 1,3, а Nasdaq-100 1,6%. Європейські індекси також зафіксували падіння у 0,5 – 0,6%.
– Після першої реакції, новина матиме тривалий вплив на ринки лише, якщо її вважатимуть такою, що впливає на результати виборів чи громадське здоров‘я, – цитує експерта UBS Global Пола Донована американська газета The New York Times.
Вплив на президентські вибори
Після перших передвиборчих дебатів в США більшість американців віддають перевагу кандидату від Демократичної партії Джо Байдена. Його підтримують 54% опитаних, а чинного президента Дональда Трампа – 41%. Про це повідомляє американське видання The Hill.
Коронавірус негативно вплине на виборчу кампанію чинного президента США.
– Трамп захворів дійсно. І він втрачає трохи більше в такому випадку, ніж отримує. Наприклад, його зараз почнуть нещадно критикувати за применшення загрози. Також він не зможе проводити свої ралі (передвиборчі тури. – Ред.).
З упевненістю можна сказати одне – далі все буде гаряче і вибори будуть – по лезу ножа, – пояснив Фактам ICTV політичний аналітик Олег Пономар.
Ще один негативний пункт для Трампа через хворобу – падіння фондового ринку, що йому дуже не на руку, додав Паламар.
Дебати кандидатів у президенти США
Дональд Трамп та його опонент від демократів Джо Байден мають провести три раунди дебатів. Ще одна зустріч та теледебатах запланована для кандидатів у віце-президенти.
Поки незрозуміло, як хвороба Трампа вплине на проведення других президентських дебатів.
Дебати кандидатів заплановані так:
- 29 вересня – Клівленд, штат Огайо;
- 15 жовтня – Маямі, штат Флорида;
- 22 жовтня – Нешвіль, штат Теннессі;
- віце-президент Майк Пенс та сенатор Камала Гарріс зустрінуться 7 жовтня у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.
Після першого раунду дебатів Трампа і Байдена комісія з президентських дебатів США заявила, що внесе зміни в порядок проведення двох наступних зустрічей.
Вибори президента США 2020 заплановані на 3 листопада.
Трамп та карантин
З початку пандемії Дональд Трамп скептично ставився до оголошення карантину у країні. Він відмовлявся носити маску і не надто дотримувався соціальної дистанції.
Працівники Білого дому, які контактують з Трампом, щодня здають тест на коронавірус.
Андрій Жигайло