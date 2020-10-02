Президент США Дональд Трамп, у якого діагностували коронавірус, продовжуватиме працювати.

У глави держави легкі симптоми хвороби, які не заважатимуть йому виконувати обов’язки.

– Американський народ може бути впевнений, що у нас є президент, який не лише на роботі, але і залишиться на цій посаді, – заявив глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз.

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За словами спікера, він налаштований оптимістично, Трамп незабаром подолає вірус.

Коронавірус у Трампа

2 жовтня президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус.

Про це глава Білого дому написав у себе в Twitter.

Вірус виявили і у його дружини Меланії. Пара пішла на карантин, де вони пройдуть процес відновлення.