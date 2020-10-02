PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Трампа легкі симптоми коронавірусу – Білий дім

Президент США Дональд Трамп, у якого діагностували коронавірус, продовжуватиме працювати.

У глави держави легкі симптоми хвороби, які не заважатимуть йому виконувати обов’язки.

– Американський народ може бути впевнений, що у нас є президент, який не лише на роботі, але і залишиться на цій посаді, – заявив глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз.

Читайте: У Трампа коронавірус – чи вплине це на вибори президента США

За словами спікера, він налаштований оптимістично, Трамп незабаром подолає вірус.

Коронавірус у Трампа

2 жовтня президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус.

Про це глава Білого дому написав у себе в Twitter.

Вірус виявили і у його дружини Меланії. Пара пішла на карантин, де вони пройдуть процес відновлення.

Джерело: Reuters

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка