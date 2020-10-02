Вчені виявили найбільших розповсюджувачів коронавірусу

Вчені університету Джона Хопкінса, Каліфорнійського та Принстонського університетів назвали ймовірних розповсюджувачів коронавірусу.

Найбільше Covid-19 поширюють маленькі діти та молоді люди, які хворіють на коронавірусну інфекцію у легкій формі чи безсимптомно.

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Під час досліджень, вчені вивчали пацієнтів з Індії, які вже перехворіли на коронавірус, а саме 85 тис. підтверджених випадків серед 575 тис. жителів на південному сході країни.

Фахівцями було з’ясовано, що 71% інфікованих людей не передавали вірус через контакти з іншими людьми. Також вони виявили, що на 8% заражених припадало 60% нових випадків.

Окрім цього, вчені дослідили, що у тяжкохворих пацієнтів летальний результат спостерігався через шість днів після госпіталізації. Загалом це були літні люди від 50 років.

За проведеними дослідженнями, вчені виявили, що діти та молодь, на частку яких припадає третина випадків Covid-19, виявилися відповідальні за дві третини нових інфекцій.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні станом на 2 жовтня було виявлено 4 633 нових випадки. Загалом на коронавірусну інфекцію хворіє 217 661 українець.

За минулу добу 68 осіб померли від ускладнень, одужали – 2 193.

Найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві – 23 602, у Львівській області – 20 826, Харківській – 19 588, Чернівецькій – 14 787.

Джерело: Sciense