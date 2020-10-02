Європейський Союз хоче поновити конструктивні стосунки з Туреччиною, але готовий застосувати проти неї санкції за буріння та геологічну розвідку у виключній економічній зоні Греції й Кіпру.

Про це під час прес-конференції заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Ми очікуємо, що Туреччина віднині утримуватиметься від одноосібних дій. Якщо такі дії будуть поновлені, ЄС використає всі інструменти та можливості, що має у своєму розпорядженні. Ми хочемо і надаємо перевагу роботі над формуванням нових довгострокових стосунків між ЄС і Туреччиною, – наголосила вона.

Читайте: Греція планує розширити західні територіальні води

Водночас вона підкреслила, що країни ЄС зберігають потужну солідарність з Грецією і Кіпром та засуджують діяльність Туреччини з буріння у Східному Середземномор’ї.

– Добре, що зараз розпочався конструктивний діалог між Туреччиною і Грецією. Ми висловили жаль, що Туреччина не зробила таких рухів щодо Кіпру. Ми прагнемо конструктивних та позитивних стосунків з Туреччиною, що також відповідає інтересам Анкари, – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Конфлікт щодо території

Афіни вважають, що зона поблизу острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче здійснювати геологічні дослідження, входить до її континентального шельфу.

Водночас Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.