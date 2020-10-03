Президент США Дональд Трамп, який заразився коронавірусом, проходить експериментальне лікування.
Зокрема йому зробили ін’єкцію коктейлю з антитіл фірми Regeneron. За словами його лікаря Шона Конлі, ін’єкція покликана знизити рівень вірусу у крові.
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Також Трамп приймає цинк, вітамін D, фамотидин, мелатонін і аспірин.
Шон Конлі додав, що президент США почувається стомленим, але він у доброму гуморі.
У дружини Дональда Трампа Меланії м’який кашель та головний біль.
Також стало відомо, що Дональда Трампа госпіталізують до військового госпіталю.
– За рекомендацією його лікаря і медичних експертів президент буде працювати з президентського офісу у військовому госпіталі імені Волтера Ріда протягом кількох наступних днів, – заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані.
Трамп захворів на коронавірус
Президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус. 2 жовтня він та дружина Меланія отримали позитивні тести на Covid-19.
Згідно з 25-ю поправкою Конституції США, віце-президент Майкл Пенс виконуватиме обов’язки глави Білого дому в разі погіршення стану Трампа. У нього тест на Covid-19 негативний.
Напередодні Трамп провів дебати з іншим кандидатов у президенти США Джо Байденом. Тому йому та його дружині також довелося робити тест. У них вірус не виявили.