Президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус. 2 жовтня він та дружина Меланія отримали позитивні тести на Covid-19.

Згідно з 25-ю поправкою Конституції США, віце-президент Майкл Пенс виконуватиме обов’язки глави Білого дому в разі погіршення стану Трампа. У нього тест на Covid-19 негативний.

Напередодні Трамп провів дебати з іншим кандидатов у президенти США Джо Байденом. Тому йому та його дружині також довелося робити тест. У них вірус не виявили.