Стан президента США Дональда Трампа, який захворів на коронавірус, гарний.
Очільник країни не відчуває жодних складнощів з диханням і пересуванням.
– У президента справи йдуть дуже добре, – заявив лікар Трампа Шон Конлі.
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Станом на 3 жовтня Трамп не потребує підключення до апарату ШВЛ, всі його органи функціонують нормально.
Коронавірус у Трампа
2 жовтня стало відомо, що президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус.
Хворобу також виявили у його дружини Меланії.
Спочатку в Білому домі заявляли про гарне самопочуття Трампа і його готовність продовжувати роботу, проте пізніше стало відомо, що його госпіталізують до лікарні, де він проходитиме експериментальне лікування.
Джерело: NBC News