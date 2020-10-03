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Коронавірус у Трампа: лікар розповів про стан президента

Стан президента США Дональда Трампа, який захворів на коронавірус, гарний.

Очільник країни не відчуває жодних складнощів з диханням і пересуванням.

– У президента справи йдуть дуже добре, – заявив лікар Трампа Шон Конлі.

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Станом на 3 жовтня Трамп не потребує підключення до апарату ШВЛ, всі його органи функціонують нормально.

Коронавірус у Трампа

2 жовтня стало відомо, що президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус.

Хворобу також виявили у його дружини Меланії.

Спочатку в Білому домі заявляли про гарне самопочуття Трампа і його готовність продовжувати роботу, проте пізніше стало відомо, що його госпіталізують до лікарні, де він проходитиме експериментальне лікування.

Джерело: NBC News

Фото: Dreamstime

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