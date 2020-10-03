34 502 880 інфікованих Covid-19 – така статистика коронавірусу в світі станом на ранок 3 жовтня.

З них 1 026 753 – померли внаслідок ускладнень, викликаних Covid-19, а одужали 23 953 847 осіб.

Антилідери за кількістю хворих на Covid-19:

США – 7 332 019;

Індія – 6 394 068;

Бразилія – ​​4 847 092;

Росія – 1 188 928;

Колумбія – 841 532.

Дуже близькі до п’ятого місця у світі Перу та Іспанія. Україна в цьому списку – 25-та (між Канадою та Ізраїлем) з 223 376 випадками коронавірусу.

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Де найбільше летальних випадків:

США – 208 693;

Бразилія – ​​144 680;

Індія – 99 773;

Мексика – 78 492;

Велика Британія – 42 358.

Безумовний лідер серед країн, де найбільше людей побороли інфекцію – Індія (5 352 078), на другому місці Бразилія, де таких 4 299 659. Трійку лідерів замикають США – 2 873 369 тих, хто одужав.

Коронавірус у світі 2 жовтня

Станом на 2 жовтня в світі було 34 478 930 випадків зараження Covid-19. З них 1 027 638 пацієнтів померли від ускладнень коронавірусу.

Вчора Україна у рейтингу країн за кількістю заражених також перебувала на 25 місці.