Коронавірус завдав серйозного удару по передвиборчій кампанії Дональда Трампа. Слідом за президентом США Covid-19 підтвердився у керівника його штабу Білла Білл Степ’єна.
За даними ЗМІ, у Степ’єна слабкі симптоми захворювання, вони більше нагадують грип.
Він планує продовжити роботу в віддаленому режимі до завершення карантину.
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Коронавірус у Трампа
2 жовтня президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус, перша леді також отримала позитивний тест на Covid-19.
3 жовтня Трампа привезли у військовий госпіталь імені Уолтера Ріда, де він пройде експериментальне лікування.
Йому вже зробили ін’єкцію коктейлю з антитіл фірми Regeneron.
Також Трамп приймає цинк, вітамін D, фамотидин, мелатонін і аспірин.
Джерело: Politico