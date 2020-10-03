Коронавірус завдав серйозного удару по передвиборчій кампанії Дональда Трампа. Слідом за президентом США Covid-19 підтвердився у керівника його штабу Білла Білл Степ’єна.

За даними ЗМІ, у Степ’єна слабкі симптоми захворювання, вони більше нагадують грип.

Він планує продовжити роботу в віддаленому режимі до завершення карантину.

Читайте: У Трампа коронавірус – чи вплине це на вибори президента США

Коронавірус у Трампа

2 жовтня президент США Дональд Трамп захворів на коронавірус, перша леді також отримала позитивний тест на Covid-19.

3 жовтня Трампа привезли у військовий госпіталь імені Уолтера Ріда, де він пройде експериментальне лікування.

Йому вже зробили ін’єкцію коктейлю з антитіл фірми Regeneron.

Також Трамп приймає цинк, вітамін D, фамотидин, мелатонін і аспірин.

Джерело: Politico