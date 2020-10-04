Військові об’єкти у містах Азербайджану відтепер стали цілями армії оборони невизнаної Нагірно-Карабахської республіки.

Відповідне повідомлення розмістив 4 жовтня на своїй сторінці в Facebook представник Міністерства оборони НКР Арцруні Ованесян.

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– Військові об’єкти у великих містах Азербайджану відтепер стають ціллю армії оборони. Жителів Азербайджану закликаю залишити ці міста, щоб уникнути можливих втрат, – написав він.

#ՀՐԱՏԱՊ Չնայած բազմաթիվ նախազգուշացումներին՝ Ադրբեջանի ահաբեկչական բանակը շարունակում է թիրախավորել Ստեփանակերտի խաղաղ… Опубліковано Արծրուն Հովհաննիսյան Субота, 3 жовтня 2020 р.

Він стверджує що, азербайджанська армія продовжує наносити удари по Степанакерту з систем Полонез і Град.

Війна у Нагірному Карабаху

Міноборони Азербайджану спростувало інформацію про знищення військового аеродрому в Гянджі. У результаті обстрілів постраждали мирні жителі, забудови та інфраструктура міста.

Вранці 4 жовтня Влада самопроголошеної республіки Нагірний Карабах заявила, що знищила авіабазу Гяндж в Азербайджані.

Джерело: Արծրուն Հովհաննիսյան