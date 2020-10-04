Хворий на коронавірус Трамп записав відеозвернення

Хворий на коронавірус президент США Дональд Трамп записав відео з лікарні. Заявив про нормальне самопочуття та готовність повернутися до передвиборчої кампанії.

Відео опубліковане в офіційному Twitter-акаунті Трампа.

Лідер США розповів, що коли тільки потрапив до лікарні, почувався зле.

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– Чекаю, коли можна буде повернутися до передвиборчої кампанії і довести її до кінця, – заявив Трамп.

Він підкреслив, що лікування проходить добре.

Трамп перебуває у військовому госпіталі імені Уолтера Ріда у Вашингтоні.

Covid-19 у Трампа

Коронавірус негативно вплине на виборчу кампанію Дональда Трампа, вважають експерти.

Після перших передвиборчих дебатів в США більшість американців віддають перевагу кандидату від Демократичної партії Джо Байдена. Його підтримують 54% опитаних, а чинного президента Дональда Трампа – 41%.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада.

Джерело: Donald J. Trump