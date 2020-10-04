У світі 4 жовтня зафіксували майже 90 тис. нових випадків коронавірусу, загалом 34 820 832 хворих на Covid-19.

Померло за добу 1,8 тис. осіб, загалом 1 032 136.

Одужало понад 24 млн людей, за добу 92 228.

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Антилідери за кількістю хворих на Covid-19:

США – 7 382 194;

Індія – 6 473 544;

Бразилія – ​​4 906 833;

Росія – 1 198 663;

Колумбія – 848 147.

Україна в цьому списку 25-та – між Канадою та Ізраїлем.

Лідер серед країн, де найбільше одужало людей – Індія (5 352 078), на другому місці Бразилія (4 299 659). Трійку замикає США (2 873 369).

Де найбільше летальних випадків:

США – 209 382;

Бразилія – ​​145 987;

Індія – 100 842;

Мексика – 78 880;

Велика Британія – 42 407.

Коронавірус у світі 3 жовтня

Статистика коронавірусу у світі 3 жовтня показує такі дані:

34 502 880 інфікованих Covid-19.

1 026 753 – померли внаслідок ускладнень, викликаних Covid-19;

одужало 23 953 847 осіб.

Серед антилідерів – США, Індія та Бразилія. Україна перебувала на 25 місці у світі.