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Факти / Світ

Майже 35 млн випадків з початку пандемії: коронавірус у світі 4 жовтня

У світі 4 жовтня зафіксували майже 90 тис. нових випадків коронавірусу, загалом 34 820 832 хворих на Covid-19.

Померло за добу 1,8 тис. осіб, загалом 1 032 136.

Одужало понад 24 млн людей, за добу 92 228.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Антилідери за кількістю хворих на Covid-19:

  • США – 7 382 194;
  • Індія – 6 473 544;
  • Бразилія – ​​4 906 833;
  • Росія – 1 198 663;
  • Колумбія – 848 147.

Україна в цьому списку 25-та – між Канадою та Ізраїлем.

Лідер серед країн, де найбільше одужало людей – Індія (5 352 078), на другому місці Бразилія (4 299 659). Трійку замикає США (2 873 369).

Де найбільше летальних випадків:

  • США – 209 382;
  • Бразилія – ​​145 987;
  • Індія – 100 842;
  • Мексика – 78 880;
  • Велика Британія – 42 407.

Коронавірус у світі 3 жовтня

Статистика коронавірусу у світі 3 жовтня показує такі дані:

  • 34 502 880 інфікованих Covid-19.
  • 1 026 753 – померли внаслідок ускладнень, викликаних Covid-19;
  • одужало 23 953 847 осіб.

Серед антилідерів – США, Індія та Бразилія. Україна перебувала на 25 місці у світі.

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