У світі 4 жовтня зафіксували майже 90 тис. нових випадків коронавірусу, загалом 34 820 832 хворих на Covid-19.
Померло за добу 1,8 тис. осіб, загалом 1 032 136.
Одужало понад 24 млн людей, за добу 92 228.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
Антилідери за кількістю хворих на Covid-19:
- США – 7 382 194;
- Індія – 6 473 544;
- Бразилія – 4 906 833;
- Росія – 1 198 663;
- Колумбія – 848 147.
Україна в цьому списку 25-та – між Канадою та Ізраїлем.
Лідер серед країн, де найбільше одужало людей – Індія (5 352 078), на другому місці Бразилія (4 299 659). Трійку замикає США (2 873 369).
Де найбільше летальних випадків:
- США – 209 382;
- Бразилія – 145 987;
- Індія – 100 842;
- Мексика – 78 880;
- Велика Британія – 42 407.
Коронавірус у світі 3 жовтня
Статистика коронавірусу у світі 3 жовтня показує такі дані:
- 34 502 880 інфікованих Covid-19.
- 1 026 753 – померли внаслідок ускладнень, викликаних Covid-19;
- одужало 23 953 847 осіб.
Серед антилідерів – США, Індія та Бразилія. Україна перебувала на 25 місці у світі.