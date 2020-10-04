Влада самопроголошеної республіки Нагірний Карабах заявила, що знищила авіабазу Гянджі в Азербайджані. За їхніми словами, це було відповіддю на обстріл Степанакерта.

Про це повідомив прес-секретар президента невизнаної республіки нагірний Карабах Ваграм Погосян.

– Гянджинський військовий аеродром зник, – написав прес-секретар.

Президент невизнаної Нагірно-Карабаської республіки заявив, що військові об’єкти, дислоковані в великих містах Азербайджану, стали мішенню Армії оборони.

Він закликав усе населення Азербайджану покинути міста, аби уникнути можливих втрат серед людей.

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У Міністерстві оборони Азербайджану підтвердили обстріл місто Гянджа, не уточнивши про військовий об’єкт.

4 жовтня головне місто невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Степанакерт зазнало обстрілу. За словами місцевої влади, азербайджанські військові застосували системи Полонез та Смерч.

Збройний конфлікт у Нагірному Карабаху розпочався в ніч на 27 вересня. Вірменські та азербайджанські війська розпочали активні бойові дії, ввели військовий стан та мобілізацію.

Щодня обидві країни повідомляють про бойові втрати та жертви серед населення.

Наразі Вірменія оголосила, що готова до мирних переговорів з Нагірним Карабахом. Міністр закордонних справ зазначив, що задля припинення вогню вони готові співпрацювати з Організацією з безпеки і співробітництва в Європі на основі домовленостей 1994-1995 років.

Джерело: Armenpress