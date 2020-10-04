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Факти / Світ

Протести у Білорусі: учасники мітингу зламали водомет

У Мінську під час акції протесту мітингувальники обступили водомет, зняли з нього каністри з фарбувальною рідиною та вилили її на дорогу.

В результаті чого водомет вийшов з ладу і пустив струмінь води в силовиків.

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Також з ладу вийшов ще один водомет. Машина пустила могутній струмінь води, в цей момент з неї злетіли баки з фарбувальною рідиною і металеві конструкції.

Протести в Білорусі 4 жовтня

4 жовтня у Білорусь продовжуються протести. Мітингувальники зібрались у центрі столиці на Немизі.

Правоохоронні органи Білорусі вже розпочали затримання. Перед початком  самого протесту у столиці була помічена військова спецтехніка, яку застосовують для розгону мітингів.

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