Коронавірус у США: біля Білого дому встановили порожні стільці у пам’ять про померлих

На вихідних напроти Білого дому активісти встановили 20 тисяч порожніх стільців, кожен з яких символізує 10 американців, які померли від Covid-19.

WATCH: As the president remains in Walter Reed hospital with Covid-19, 20,000 chairs have been placed on the Ellipse to represent a fraction of the over 200,000 Americans who have died from the virus. ????: @EvyMages pic.twitter.com/3mcxuYG2xO — Washingtonian (@washingtonian) October 4, 2020

Минулого місяця в США кількість померлих від коронавірусу перевищила 200 тис. осіб. Група Covid Survivors for Change, яка покликана допомогти постраждалим від вірусу знайти групи підтримки та інші ресурси, оголосила неділю національним днем пам’яті.

Активісти закликають чиновників зробити більше для розробки національного плану безпеки і відновлення.

Коронавірус у світі

Статистика коронавірусу в світі на 5 жовтня свідчить про 35 075 423 хворих. За добу виявили ще понад 270 випадків.

Пандемія забрала життя вже 1 036 095 людей, за добу – понад 4 тисячі.

Сполучені Штати залишаються антилідерами за кількістю хворих (7 420 779 осіб) та померлих (209 821) від коронавірусу.

Фото: Katherine Frey/The Washington Post