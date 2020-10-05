Американські телеканали показали, як хворий на коронавірус президент США Дональд Трамп з вікна автомобіля махає своїм прихильникам.

Він вирішив ненадовго залишити госпіталь, в якому проходить курс лікування, щоб подякувати людям, які зібралися біля будівлі установи.

Його кортеж проїхав повз групу людей. Трамп не виходив з авто та був у масці.

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WATCH: President Trump’s motorcade drives past supporters outside of Walter Reed medical center. pic.twitter.com/vxKWAFv83t — NBC News (@NBCNews) October 4, 2020

Коронавірус у Трампа

Хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа у п’ятницю привезли до військового госпіталю імені Уолтера Ріда у Вашингтоні.

Вчора з лікарні він записав відеозвернення, заявивши, що почувається нормально, тому готовий повернутися до передвиборної кампанії.

Водночас експерти вважають, що коронавірус негативно відіб’ється на його передвиборній кампанії. Після дебатів більшість американців віддають перевагу кандидату від Демократичної партії Джо Байдену. Його підтримують 54% опитаних, а Трампа – 41%.