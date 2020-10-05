Кандидат на пост президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 10%.

Про це свідчать дані опитування Reuters/Poll Ipsos.

Серед тих дорослих, які планують голосувати на виборах 3 листопада, 51% підтримають Байдена, а 41% заявили, що проголосують за Трампа.

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Ще 4% вибрали іншого кандидата, ще 4% заявили, що не визначились з вибором.

Таким чином, за місяць до виборів Байден зберіг перевагу в загальнонаціональному голосуванні.

Але для того, щоб стати президентом, кандидат повинен перемогти в достатній кількості штатів, щоб виграти Колегію вибірників, а опитування в найбільш конкурентних штатах показують, що Трамп майже так само популярний, як Байден.

Вибори в США

Кожні чотири роки у США проходять вибори і відбуваються вони у перший вівторок листопада після першого понеділка.

Цьогоріч вибори в США пройдуть 3 листопада. На них можуть обрати 46-го президента (якщо Трамп не піде на другий термін).

У США є дві правлячі партії: консервативні республіканці та ліберальні демократи. Представники на президентських перегонах – Дональд Трамп та Джо Байден, відповідно.

Перед виборами має пройти три тури дебатів.

Перший раунд дебатів кандидатів у президенти США відбувся в ніч на середу, 29 вересня.