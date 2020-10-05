Статистика коронавірусу в світі на 5 жовтня свідчить про 35 075 423 хворих. За добу виявили ще понад 270 випадків.
Пандемія забрала життя вже 1 036 095 людей, за добу – понад 4 тисячі.
Антилідери за кількістю хворих на Covid-19:
- США – 7 420 779;
- Індія – 6 549 373;
- Бразилія – 4 915 289;
- Росія – 1 209 039;
- Колумбія – 855 052.
Де найбільше летальних випадків:
- США – 209 821;
- Бразилія – 146 352;
- Індія – 101 782;
- Мексика – 79 088;
- Велика Британія – 42 440.
За кількістю хворих Україна посідає 25 місце – між Ізраїлем та Канадою.
Карантин у світі
Влада Саудівської Аравії від 4 жовтня частково скасувала заборону на здійснення паломництва до ісламських святинь, запроваджену через епідемію коронавірусу.
Тим часом уряд Франції оголосив Париж і його передмістя зоною максимальної небезпеки в зв’язку з поширенням коронавірусу.
Коронавірус 4 жовтня
Для порівняння, статистика коронавірусу в світі на 4 жовтня свідчить про 34 820 832 хворих.
Померло за добу 1,8 тис. осіб, загалом 1 032 136. Одужало понад 24 млн людей, за добу 92 228.