Статистика бреше: ВООЗ назвала кількість інфікованих коронавірусом

“Найкращі оцінки” Всесвітньої організації охорони здоров’я свідчать про те, що приблизно 1 із 10 осіб в усьому світі могла заразитися коронавірусом.

Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в царині охорони здоров’я доктор Майкл Райан.

Цифри різняться у містах та селах, а також серед різних груп населення, але врешті-решт це означає, “що переважна більшість у світі залишається в небезпеці”, додав експерт ВООЗ.

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Статистика сильно занижує справжню кількість

Остання оцінка ВООЗ, яка свідчить про інфікування більше 760 млн осіб за нинішнього населення світу, що становить близько 7,6 млрд, набагато перевищує кількість підтверджених випадків коронавірусу, підраховану Університетом Джона Гопкінса, яка нині перевищує 35 млн в усьому світі.