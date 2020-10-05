Президент США Дональд Трамп не повідомив про перший позитивний результат тесту на коронавірус.
Він знав, що хворий, ще до появи в ефірі телеканалу Fox News, де розповів про діагноз своєї помічниці Хоуп Гікс, але приховав результат свого експрес-тесту.
Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Тоді в інтерв’ю Трамп сказав, що вже здав тест, однак його результатів ще не знав.
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За даними WSJ, глава Білого дому до цього часу вже знав про результати першого експрес-тесту, проте очікував появи результатів другої, ретельнішої і точнішої медичної перевірки.
Згідно з правилами для співробітників Білого дому, друга, більш точна перевірка на коронавірус, робиться після виявлення зараження експрес-тестом.
Коронавірус у Трампа
2 жовтня стало відомо, що Дональд Трамп захворів на коронавірус. Позитивний результат тесту також виявився у його дружини Меланії.
Президент пообіцяв негайно приступити до лікування та дотримання карантину.
Напередодні найближча радниця Трампа Хоуп Гікс отримала позитивний тест на Covid-19, після чого Трамп з дружиною Меланією самоізолювалися і здали тест.