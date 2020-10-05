PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп приховав результати першого тесту на Covid-19 – WSJ

Президент США Дональд Трамп не повідомив про перший позитивний результат тесту на коронавірус.

Він знав, що хворий, ще до появи в ефірі телеканалу Fox News, де розповів про діагноз своєї помічниці Хоуп Гікс, але приховав результат свого експрес-тесту.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Тоді в інтерв’ю Трамп сказав, що вже здав тест, однак його результатів ще не знав.

Читайте: Хворий на коронавірус Трамп записав відеозвернення

За даними WSJ, глава Білого дому до цього часу вже знав про результати першого експрес-тесту, проте очікував появи результатів другої, ретельнішої і точнішої медичної перевірки.

Згідно з правилами для співробітників Білого дому, друга, більш точна перевірка на коронавірус, робиться після виявлення зараження експрес-тестом.

Коронавірус у Трампа

2 жовтня стало відомо, що Дональд Трамп захворів на коронавірус. Позитивний результат тесту також виявився у його дружини Меланії.

Президент пообіцяв негайно приступити до лікування та дотримання карантину.

Напередодні найближча радниця Трампа Хоуп Гікс отримала позитивний тест на Covid-19, після чого Трамп з дружиною Меланією самоізолювалися і здали тест.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка