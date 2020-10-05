Реакція Путіна на загибель Курська в розмові з Клінтоном

Ще в 2019 році на сайті електронної бібліотеки Білла Клінтона опублікували стенограми розмов президента США з главою Кремля Володимиром Путіним.

Вони датуються 1999-2001 роками, раніше ці розмови були засекреченими.

Так, під час зустрічі в Нью-Йорку 6 вересня 2000 року Клінтон і Путін обговорювали загибель 118 членом екіпажу атомного підводного човна Курськ.

Білл Клінтон співчував Путіну через загибель людей, а також про те, що йому довелося зіткнутися з величезною критикою.

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Також президент США зазначив, що хвилюється через всі надзвичайні події, які відбуваються у світі.

Однак Володимир Путін на співчeття відповів, що як би він не вчинив у тій ситуації, це все одно б відбилося на його рейтингу.

– Я опинився в пастці між поганими та найгіршими варіантами. Мені говорили, що якби я одразу спустив туди маленьку підводний човен і хоча б спробував врятувати хлопців, мої рейтинги зросли б. Не можна дозволяти робити щось подібне заради піару. Потрібно віддавати пріоритет реальному порятунку людей, – заявив Путін.

Далі він також продовжив свій монолог про рейтинги та опитуваннях.

– Я ціную вашу щиру підтримку. Як не дивно, наступні опитування показали, що цей інцидент не вплинув на моє становище. Але я дуже боюся, що щось подібне може повторитися, – додав Володимир Путін.

12 серпня 2000 року затонув підводний човен Курськ, тоді загинули 118 членів екіпажу. У цей же день Володимир Путін поїхав у відпустку. Про трагедію йому повідомили наступного дня, а публічно про це стало відомо тільки 14 серпня.

Однак Путін не переривав свою відпустку до 18 серпня.

Лише 22 серпня влада офіційно визнала загибель моряків. Однак віце-прем’єр Ілля Клебанов заявив, що влада знала про загибель екіпажу ще 14 серпня. Хоча 16 і 20 серпня Путін під час своїх виступів повторював, що рятувальники роблять все, аби дістати моряків.