Тихановська хоче зустрітися з Путіним: опозиціонер назвала причину

Екс-кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що хотіла б зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це Тихановська заявила під час зустрічі з представниками білоруської діаспори в Берліні 5 жовтня і пояснила, що хотіла б за допомогою цієї зустрічі зрозуміти, чому Путін підтримує президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Головний опозиціонер Білорусі також зізналася, що хотіла б зустрітися “не як політик” зі своїм чоловіком Сергієм Тихановським, який перебуває під арештом.

В уряді Німеччини анонсували зустріч німецького канцлера Ангели Меркель і Світлани Тихановскої 6 жовтня.

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Тихановська щодо зустрічі Путіна і Лукашенка

У вересні Тихановська висловила жаль із приводу зустрічі Путіна і Лукашенка в Сочі.

– Нам дуже шкода, що пан Путін… він переходить на сторону диктатора, а не на бік білоруського народу, – сказала вона.

Водночас лідер опозиції відкинула побоювання, що Росія може спланувати військову інтервенцію в Білорусі, як це було в Україні.