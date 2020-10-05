В Іспанії розпочали масово тестувати людей на коронавірус, оскільки у країні почалася друга хвиля Covid-19.

Іспанія є першою країною у Європі за кількістю інфікованих на коронавірус. За останній місяць, вересень, було виявлено понад 279 тис. хворих на Covid-19. Епіцентром став Мадрид.

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Іспанська влада ввела жорсткі карантинні обмеження та розпочала масове тестування громадян. Кожен мешканець отримав повідомлення про дату та час проведення дослідження у відповідній лікарні.

Діагностику проводять за допомогою тестів на антигени. Для цього зразок береться із носоглотки, як і для ПЛР-тесту.

Тестування такого типу коштує дешевше, а результат готовий за 15 хвилин. Вартість одного майже €5 – 170 грн.

Влада Іспанії зазначила, що вони закупили тести з точністю понад 93%. Наразі вже виявлено велику кількість безсимптомних хворих на коронавірус. Урядовці сподіваються, що ізоляція таких хворих допоможе взяти ситуацію під контроль.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 жовтня в Україні виявили 3 774 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих сягнула 230 236 хворих.

Від ускладнень за добу померло 33 українці, а загалом – 4 430. Одужали за час епідемії 101 252 хворих, зокрема 1 145 за добу.

Найбільше позитивних тестів за добу у Харківській області – 446, у Києві – 286 та у Сумській області – 282.