Група вчених з Індії розробила недорогий і швидкий паперовий тест на коронавірус.

Тест Feluda отримав свою назву на честь відомого індійського вигаданого детектива. Дія тесту заснована на технології редагування генів під назвою Crispr.

За оцінками вчених, тест даватиме результати менш ніж за годину і коштуватиме 500 рупій (близько $6,75).

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Feluda може стати першим у світі паперовим тестом на Covid-19, доступним на ринку.

– Це простий, точний, надійний, масштабований та економічний тест, – сказав головний науковий радник уряду Індії, професор Віджай Рагхаван.

Наразі дослідники випробували тест на зразках близько 2 тисяч пацієнтів, зокрема тих, хто вже отримував позитивний тест на коронавірус.

Експрес-тест на Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про створення нового більш ефективного експрес-тесту на наявність коронавірусу.

За даними ВООЗ, тест нового типу зможе виявити Covid-19 впродовж 15-30 хвилин, а його ціна становитиме $5 або 142 грн за один екземпляр.