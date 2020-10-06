У США пройшли дебати, на які без перебільшення чекала вся Америка. Під час трансляції у пабах та кав’ярнях аншлаг був більший, аніж під час футбольних чи хокейних матчів.

Шанси що зустріч тет-а-тет зірветься були високими. Штаби двох кандидатів встигли пересваритись ще до самої зустрічі.

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Спочатку Джо Байден відмовився пройти тест на наркотики, який наполегливо вимагав зробити Дональд Трамп. Потім штаб Байдена відхилив ще одну додаткову вимогу – пройти перевірку на сторонні пристрої у вухах.

Та зустріч у Клівленді таки відбулась. До кампусу клініки, який півроку тому був польовим шпиталем для хворих на коронавірус, а тепер став головною сценою країни, запускають лише близько 80 глядачів – обмеження карантину. Ще майже 80 млн – чатують біля телевізорів.

90 хвилин, шість тем – про пандемію, стан економіки, расові сутички, чесність виборів, минуле кандидатів. Практично з перших хвилин Трамп займає наступальну позицію, постійно перебиваючи Байдена. Той, врешті-решт зривається і просить Трампа замовкнути.

Фізіогноміст Олександр Іванов детально аналізує мову емоцій та жестів опонентів. Першу половину дебатів Джо Байден вперто не хоче зустрічатися поглядом з Трампом і дивиться лише у камеру або на ведучого.

Основний аргумент Байдена, що 200 тис. померлих від коронавірусу – на совісті Трампа, який спочатку не охоче йшов на карантинні обмеження для бізнесу. Трамп же запевняє, що врятував тисячі життів, чого за його словами не змогла б зробити команда демократів.

На це Байден пригадав Трампу, як він радив робити ін’єкції від коронавірус відбілювачем.

Різне ставлення опонентів до пандемії проявилося і в фіналі двобою. Коли до них приєдналися дружини – Джил Байден у масці, а Меланія Трамп – без.

Жорсткий обмін тривав і під час обговорення інших тем. Зайшла мова і про скандальну публікацію The New York Times, в якій Трампа було звинувачено в ухилянні від сплати податків.

Модератор дебатів Кріс Уолліс прямо спитав президента, чи правда те, що він заплатив всього $750 податку на прибуток у 2016-2017 роках.

Я заплатив мільйони доларів і ви побачите це. Але робив це в рамках податкових законів. Я, звісно, не хочу платити податки, – відповів Трамп.

Не обійшлося в дебатах і без України. Трамп згадав українську компанію Burisma, членом Наглядової ради якої працював з 2014 року син Байдена Гантер. Вона стала об’єктом кількох кримінальних справ.

Також Трамп згадав опублікований тиждень тому звіт республіканців сенату про те, що Гантер нібито отримав $3,5 млн від дружини одіозного екс-мера Москви Лужкова Олени Батуріної.

Врешті-решт тактика Трампа спрацювала – у першій половині дебатів він збив Байдена з наміченого плану, змусив занервувати. Але досвідчений боєць Джо вийшов з нокдауну, змінив тактику і почав прицільно наносити удари по опоненту.

Західні ЗМІ вже назвали ці дебати найгіршими в історії Сполучених Штатів. Вони були яскраві по формі, але по суті – нічого цікавого.

Словесні суперечки більше нагадували бої без правил. Організатори пошкодували, що не передбачили можливість примусово вимикати мікрофони кандидатів.

Журналісти підрахували, що Трамп перебивав Байдена понад 70 разів. Такої кількості взаємних образ на дебатах ще не було ніколи.

Кожен з суперників приписав перемогу собі. Телевізійники підрахували, що по очках виграв Байден, але всі чекали як після дебатів зміняться рейтинги. Перед ними незначна перевага була у демократа – 47% проти 45%.

Шоком для команди президента стало свіже опитування. Відрив Байдена значно виріс. 54% голосів проти 41% у Трампа. Але це ще нічого не означає, Гіларі Клінтон теж значно випереджала Дональда.

До того ж зараз у Штатах активно обговорюється тема невизнання суперниками результатів виборів. Нещодавно пані Клінтон порадила Байдену не погоджуватись із перемогою Дональда.

Сам Трамп неодноразово допускав, що може відмовитись від мирної передачі влади. Президент активно мусує тему фальсифікацій демократами під час перегонів. І жорстко критикує голосування поштою, яке через коронавірус значно зросте.

Під час дебатів Трамп ухилився від прямої відповіді, натякнувши що крапку у визначенні переможця має поставити Верховний суд, а там він вже найближчим часом може отримати перевагу.

Аналітики припускають ймовірність силових протистоянь і катастрофічні сценарії аж до громадянської війни.

Кандидати у президенти мають дебатувати тричі. Наступна зустріч була запланована на 15 жовтня у Маямі, але оскільки коронавірус втрутився навіть в американські вибори, ці дебати тепер під питанням.

Байден на 10% випереджає Трампа

Кандидат на пост президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 10%. Про це свідчать дані опитування Reuters/Poll Ipsos.

Серед тих дорослих, які планують голосувати на виборах 3 листопада, 51% підтримають Байдена, а 41% заявили, що проголосують за Трампа.