У списку Всесвітньої організації здоров’я вже 177 сироваток від коронавірусу. Вони одночасно розробляються в різних країнах. У грі і дрібні лабораторії, і фармацевтичні гіганти.

Свій препарат вперше в історії спробують зробити і в Україні. Директор Інституту біології клітин Андрій Сибірний виграв грант Національного фонду досліджень для розробки вакцини проти коронавірусу. Та гроші на її розробку науковець отримав поки лише на папері.

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Технологія запропонована Сибірним дозволила б зробити виготовлення препарату легшим і відносно дешевшим. За рік випробування вже можна буде проводити на мишах, а потім і на людях. Після цього – запуск у промислове виробництво.

На Заході вже з’являються ліки з антитілами від коронавірусу. Вони розроблені на основі плазми крові тих, хто перехворів. Але в Україні з коронавірусом поки борються симптоматично – тобто лікують наслідки, які викликає хвороба. Але щоб справді їй запобігти, потрібна тільки вакцина.

Коли вакциновано багато людей – утворюється так званий колективний імунітет. Саме він вмикає червоне світло для вірусу. Він слабшає і вже не може активно поширюватись. Враховуючи населення планети, щеплення мають отримати понад 3 млрд людей.

За вакциною вже вишукувалися черги. Хоча жодна країна не довела її випробування до кінця. Уряди наввипередки торгуються з фармацевтичними компаніями, аби саме їх держави першими отримали сироватку. На це вже навіть відреагувала Всесвітня організація охорони здоров’я.

Аби вакцина дісталась всім порівну ВООЗ створила спеціальний фонд. Планується, що кожна країна зможе гарантовано отримати вакцини для 20% свого населення.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ексклюзивному інтерв’ю Фактам тижня розповів, кого в першу чергу вакцинуватимуть. Це лікарі, чиновники та люди похилого віку. Кінцева мета – зробити щеплення всім українцям старшим 12 років.

За прогнозами МОЗ, щеплення має розпочатись вже навесні. За умови, якщо до кінця року закінчаться випробування. На фінальну третю фазу клінічних тестів у світі вийшли 10 видів вакцин.

Під час випробувань вакцини у Британії в одного з добровольців виявили побічний ефект – запалення спинного мозку, тестування призупинили.

Росія начебто вакцину вже і випробувала, і виготовила, і зареєструвала. Хоча розробку почали пізніше за конкурентів. Вакцину назвали Супутник-V – на честь першого радянського супутника. Її нібито випробувала на собі навіть донька Путіна.

Пропагандистські ЗМІ вже повідомляють – серед добровольців і міністр оборони Шойгу і скандально відомий Жириновський. Тамтешні лікарі анонімно розповіли, що бюджетників змушують тестувати сироватку на собі. Результати ж випробування росіяни приховують від всього світу.

У Китаї ЗМІ повідомляють, що там вже масово йде вакцинація препаратом, випробування якого ще не закінчилося. Дехто став нарікати на погане самопочуття.

Поки китайці та росіяни використовують вакцину для пропаганди, у Японії та США готуються до наукового прориву. Для боротьби з коронавірусом там створюють справді революційні препарати.

Американець Норман Халм випробовує на собі один із них. Він пояснює, чим ця сироватка відрізняється від інших. Такий препарат значно безпечніший. Адже сироватки на основі ослаблених вірусів можуть перетворити людину на носія хвороби.

Коронавірусний прогноз в Україні

Подолати пандемію можна лише отримавши колективний імунітет. І тут два варіанти, або більшість перехворіє і частина не виживе. Або терпляче дотримуємось карантину і чекаємо на вакцину.

ВООЗ прогнозує в Україні збільшення випадків коронавірусу до 5 тис. на добу. Керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт повідомив, як організація рекомендує зменшити поширення Covid-19.

За їхніми даними, сповільнити поширення коронавірусної інфекції допоможе розрив ланцюга передачі вірусу. Для цього потрібно визначити центри найбільшого розповсюдження та кількості інфікованих, інформувати про ризики та підвищувати загальну обізнаність щодо превентивних заходів під час пандемії коронавірусу.